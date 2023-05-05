موظفو الاسكان يقطنون كرفانات ينتظرون تمليكها منذ سنوات والحل لدى أمانة بغداد

2023/05/05 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

خاطبت وزارة الاعمار والإسكان، امانة بغداد ووزارة المالية بشأن تمليك المجمعات السكنية التابعة للوزارة لشاغليها من موظفي وزارة الاعمار، التي مازال مصيرها معلقًا منذ سنوات بسبب عائدية الارض لامانة بغداد، وعدم تمكن وزارة الاعمار من تمليكها لموظفيها.

وبحسب كتاب رسمي صادر عن الدائرة القانونية في الوزارة حصلت عليه (بغداد اليوم)، ان هناك قطع أراضي عائدة الى امانة بغداد ومشغولة من قبل منتسبي الوزارة وتشكيلاتها، مبينة ان تلك المجمعات مشيدة عليها كرفانات لأغراض السكن.

وطالبت وزارة الإسكان بحسب الكتاب بإمكانية تمليك قطع الأراضي لشاغليها، او استملاكها ادارياً من قبل الجهات الشاغلة استناداً لاحكام قانون الاستملاك رقم اثنا عشر لسنة الف وتسعمئة وواحد وثمانين المعدل ببدل مالي وثم اتخاذ الإجراءات القانونية للتمليك.

وتقطن اكثر من الف و100 عائلة من موظفي وزارة الاعمار والاسكان بعضهم متقاعدين، منذ سنوات في هذه المجمعات دون حسم امرهم وتمليكها لهم.

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