الصيهود: عازمون على تخفيض عجز الموازنة قبل المضي بتشريعها

2023/05/05 | 20:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد الصيهود، اليوم الجمعة، ان اللجنة المالية النيابية، عقدت سلسلة اجتماعات مع وزراء ومسؤولين من اجل تخفيض عجز الموازنة قبل المضي بالتصويت عليها، لافتا الى ان الحكومة لم تبدي اعتراضها على إجراءات اللجنة المالية.

وقال الصيهود في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “اللجنة المالية عاكفة وتعمل على اجراء لقاءات مع جميع الوزراء بغية التقليل من نفقاتهم لتقليل نسبة العجز التي تتجاوز 60 تريليون دينار”.

وأضاف ان “اللجنة المالية النيابية من المتوقع انها انتهت من لقاءاتها بالوزراء والهيئات المستقلة مع نهاية هذا الأسبوع، ليعقبها تقديم الموازنة الى مجلس النواب لغرض التصويت عليها”.

وبين ان “الحكومة لديها تجاوب مع إجراءات اللجنة المالية النيابية ومجلس النواب، من اجل اخراج الموازنة بأفضل صيغة والتقليل من الأعباء المالية والعجز الموجود فيها، حيث لم تبدي الحكومة اعتراضها على إجراءات اللجنة المالية”.

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