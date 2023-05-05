جهاز المخابرات الوطني العراقي يطيحون بإرهابي “خطر” خارج الحدود 

2023/05/05 | 20:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اطاح أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الجمعة، بإرهابي خطر خارج الحدود بعد تعقبه في أكثر من دولة.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، وتلقته ايرث نيوز انه “وفقاً لمعلومات دقيقة وبعملية استخبارية نوعية خارج الحدود العراقية تمكن أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي من إلقاء القبض على الارهابي مصطفى خالد محمد المكنّى (أبو طلحة) […]

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