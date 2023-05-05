صدفة جميلة: الكاراس يبلغ النهائي بدورة مدريد بيوم عيده العشرين

2023/05/05 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد (أ ف ب) – بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس حامل اللقب نهائي دورة مدريد الإسبانية لماسترز الألف في كرة المضرب، يوم عيده العشرين، بعد فوزه المشوّق على الكرواتي بورنا تشوريتش 6-4 و6-3 الجمعة.وكان المصنف ثانياً عالمياً في أفضل أيامه، فيما ضغط عليه الكرواتي المصنف 20 عالمياً لتقديم مستويات لافتة يوم عيد ميلاده.وهذا رابع […]

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