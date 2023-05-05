شارع المتنبي.. حياة واحدة لا تكفي …

2023/05/05 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رند الأسود في كل صباح عندما تطأ قدمي شارع المتنبي السابح بأشعة الشمس الذهبية اتذكر جملة العقاد الشهيرة ” أنا لا أقرأ زاهداً عن الحياة ..ولكني أقرأ لأن حياة واحدة لا تكفيني” دعوني اليوم اصف لكم مشاعري كبائعة للكتب الورقية الاختراع الأعظم على مر الزمن ، فقد عشقت علم التاريخ منذ طفولتي وحققت حلمي بالحصول […]

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