السجن 15 سنة لـ”ضابط” اختلس ملياري دينار في كركوك

2023/05/05 | 20:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، عن صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة (15) سنة على ضابط في مُديريَّة شرطة محافظة كركوك؛ لقيامه مع مُتَّهمين آخرين باختلاس مبلغ ملياري […]

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