2023/05/05 | 21:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الجمعة، ان جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكن من الإطاحة بالإرهابي الخطير المكنى بـ"ابو طلحة" خارج الحدود.

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