2023/05/05 | 21:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال المدعي العام الاتحادي في بلجيكا في بيان يوم الجمعة،...

ظهرت المقالة اعتقال بلجيكا لمتورط بقتل عشرات العراقيين..



يكشف عن تعاون دولي مثمر بمكافحة الارهاب أولاً على المسلة.

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