السوداني يحذر من برامجَ وسياساتٍ تدفع الشباب نحو السطحية والانحلال وتدمير منظومة المجتمع القيمية

2023/05/05 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الجمعة، عدداً كبيراً من حفظة وقرّاء القرآن الكريم، بمختلف التخصّصات العلمية والإنسانية، ومن مختلف محافظات العراق.

وأعرب السوداني خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي عن اعتزازه وتقديره للمكانة التي أحرزها هؤلاء الشباب، مشيراً إلى أنّ هناك برامجَ وسياساتٍ وتوجهاتٍ تحاول دفع الشباب نحو السطحية والانحلال وتدمير منظومة المجتمع القيمية، وهو خطر يوازي خطورة الإرهاب التي تواجهها الدولة والحكومة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذه المجموعة تمثل جوهر شعبنا العظيم والكبير بتضحياته ومواقفه، في الوقت الذي يحاول البعض التركيز على سلبيةٍ هنا أو هناك، خاصة في ظل الفوضى التي تشهدها وسائل التواصل الاجتماعي، متجاهلاً هذه الجوانب المشرقة لشبابنا الأعزاء.

وأكَّد السوداني، أهمية مثل هذه اللقاءات، التي تجمعه بنخبة واعدة من الشباب العراقي الواعي، الذي يمتلك المكانة العلمية، وفي الوقت نفسه يتسلّح بالقرآن وبكل القيم السمحاء، مبيناً حاجة العراق الماسّة لهذه النخبة الخيّرة، مع وجود كل هذه التحديات التي تواجهه.

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