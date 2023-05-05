الخدمات النيابية: حل ازمة السكن سيبدأ بعد اقرار الموازنة

2023/05/05 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الجمعة، انه تم اكمال جميع الإجراءات الخاصة بانطلاق مشروع ازمة السكن والتي ستبدأ بالمباشرة الفعلية بعد اقرار الموازنة.

وقال باقر الساعدي نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “رئيس الوزراء منح اللجنة والمؤسسات الخدمية كافة الصلاحيات بالعمل والتنفيذ المباشر بالابتعاد عن الروتين الحكومي في الاجراءات”.

واضاف، ان”التركيز سيكون على البنى التحتية من جانب وتسليط الضوء على المشاريع السكنية من جانب اخر حيث كانت انطلاق حل ازمة السكن في مشروع المجمع السكني في الحميدية”.

واتم، القول انه “تم اكمال جميع الاجراءات الخاصة بانطلاق المشروع وستبدأ المباشرة الفعلية بعد اقرار الموازنة”.

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