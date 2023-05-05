ايران تعدم

2023/05/05 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

نفذت السلطة القضائية في إيران حكم الإعدام في أحد أكبر المهربين الدوليين للمخدرات عبر الأراضي الإيرانية إلى أوروبا.

وقال رئيس محاكم محافظة أذربيجان الغربية ناصر عتباتي، في تصريح لوسائل اعلام ايرانية تابعته "بغداد اليوم"، إن تنفيذ حكم الإعدام جرى يوم الخميس بعد استكمال المراحل القضائية، مضيفا أنه "تم ضبط 750 كيلوغرام من الهيروين بحوزة هذا الشخص".

وأوضح أن "هذا الشخص كان يدير 3 عصابات دولية لتهريب المخدرات وكان يتزعم شبكة لمافيا تهريب المخدرات من إيران إلى خارج البلاد وعلى وجه الخصوص إلى هولندا وعدد آخر من الدول الأوروبية.

وصرح بأنه قد جرت محاكمته وفق الإجراءات القانونية وبحضور وكلاء دفاع عنه، ونفذ حكم الإعدام الصادر بحقه.





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