فارق تخصيصات بـ1.2 تريليون دينار بين المحافظات المحررة والوسط والجنوب

2023/05/05 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف جدول متداول يتعلق بتخصيصات اضافية للمحافظات خارج الموازنة التشغيلية والاستثمارية، عن فارق كبير بالتخصيصات بين المحافظات المحررة ومحافظات الوسط والجنوب.

وبحسب الجداول التي اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فأن التخصيصات الاضافية وصناديق الاعمار للمحافظات المحررة الانبار نينوى صلاح الدين كركوك ديالى، جاءت بواقع 1.5 تريليون دينار.

بالمقابل حصلت محافظات الوسط والجنوب من هذه التخصيصات خارج الموازنة، على 286 مليار دينار فقط، وبفارق اكثر من 1.2 تريليون دينار.

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