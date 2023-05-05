2023/05/05 | 21:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرجل الذي يُعرف بـ"الأب الروحي" للذكاء الاصطناعي أصبح الآن خائفًا من التكنولوجيا ذاتها التي ساعد في تطويرها.جيفري هينتون ترك غوغل لتحذير العالم من مخاطر الذكاء الاصطناعي.أبحاث هينتون التي استمرت لعقود طويلة ساهمت في تصميم منتجات وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي نستخدمها اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل اقترب الجنس البشري من الانقراض؟ شاهد ما قاله خبير لـCNN عن خطر الذكاء الاصطناعي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل اقترب الجنس البشري من الانقراض؟ شاهد ما قاله خبير لـCNN عن خطر الذكاء الاصطناعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).