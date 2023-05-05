قتيل وحالات خطيرة وعشرات الجرحى باحتفالات نابولي الجنونية بالدوري

2023/05/05 | 21:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطات نابولي، الجمعة، عن وفاة شخص متأثرا بإصابته بطلق ناري وإصابة العشرات الليلة الماضية خلال احتفالات جماهير فريق المدينة الجنوبية بالتتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لأول مرة خلال 33 عاما.

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