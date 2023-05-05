2023/05/05 | 22:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9ndFuRWyW2c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "ما بينه واحد غلطان" .. قصيدة الشاعر علي الشيخ) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "ما بينه واحد غلطان" .. قصيدة الشاعر علي الشيخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).