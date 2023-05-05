2023/05/05 | 22:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، إن “الشعب السوري وشعوب المنطقة يعتقدون اليوم أن إيران ركيزة قوية يمكنهم الاعتماد عليها”، وأن زيارته إلى سوريا شكلت منعطفا في تطور العلاقات.ووصف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيسي: زيارتي إلى سوريا شكلت منعطفاً في تطور العلاقات المركز الخبري الوطني.

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