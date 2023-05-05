2023/05/05 | 22:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تردد دوي إطلاق نار كثيف في أنحاء الخرطوم مجددا اليوم الجمعة وقال مدنيون محاصرون في العاصمة السودانية الخرطوم إن الجيش وقوات الدعم السريع ما زالوا يتقاتلون رغم وقف إطلاق النار المعلن.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القتال يحتدم في الخرطوم رغم وقف إطلاق النار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القتال يحتدم في الخرطوم رغم وقف إطلاق النار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القتال يحتدم في الخرطوم رغم وقف إطلاق النار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).