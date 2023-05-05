رئيس الجمهورية يهنئ الملك تشارلز الثالث بمناسبة تتويجه ملكا للمملكة المتحدة

2023/05/05 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الجمعة، الملك تشارلز الثالث بمناسبة تتويجه ملكا للمملكة المتحدة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد والسيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، اليوم الجمعة 5 أيار 2023 جلالة الملك تشارلز الثالث بمناسبة تتويجه ملكا للمملكة المتحدة، خلال حفل استقباله، في قصر بكنغهام، للمهنئين من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو وممثلي الدول".

وأعرب الرئيس عن "تهانيه وتمنياته لجلالة الملك بالنجاح والسداد، وللمملكة المتحدة دوام التقدم والازدهار"، بحسب البيان.

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