ثلاث أولويات تخيّم على لقاء السامرائي والنجيفي

2023/05/05 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي مع رئيس البرلمان الاسبق اسامة النجيفي، اليوم الجمعة، على ضرورة دعم حكومة محمد شياع السوداني وكذلك متابعة البرنامج الحكومي والاسراع باقرار الموازنة.

وذكر المكتب الاعلامي لتحالف العزم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس التحالف مثنى عبد الصمد السامرائي، استقبل اليوم الجمعة، في مكتبه رئيس مجلس النواب الاسبق أسامة النجيفي"، مبينًا ان "الجانبين بحثا تطورات الساحة السياسية".

وبحسب البيان، أكد السامرائي خلال اللقاء "أهمية متابعة البرنامج الحكومي والاسراع باقرار الموازنة"، مشدداً على "ضرورة دعم حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تنفيذ برنامجها الإصلاحي وبنود الإتفاق السياسي"، فيما شهد اللقاء حضور عدد من نواب وقيادات تحالف العزم".

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