التجارة: كميات الحنطة المسوقة من الديوانية تجاوزت الـ 27 ألف طن

2023/05/05 | 22:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، أن كميات الحنطة المسوقة من الديوانية تجاوزت الـ 27 ألف طن.وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ، أنه” عملاً بتوجيهات وزير التجارة أثير الغريري، نفذ فريق إعلامي من قسم الإعلام والاتصال الحكومي جولة في المواقع التسويقية بمحافظة الديوانية والتابعة للشركة العامة لتجارة الحبوب إحدى تشكيلات وزارة التجارة”، مبينا، أن” الفريق وثق خلال الجولة الزخم الذي تشهدهُ من توافد الفلاحين على مدار 24 ساعة لتسليم كميات الحنطة للموسم الحالي مع إجراءات الفحص المعمول بها في مختبر السيطرة النوعية بتلك المواقع وتفريغ الكميات وتسليم الصكوك المالية عن أقيام الكميات”.وأضاف البيان، أن” إجمالي كميات الحنطة المسوقة لغاية إعداد هذا البيان تجاوزت الـ ( 27) ألف طن بكثير في المواقع السبعة لفرع الديوانية، وهي صومعة بنزات الديوانية وصومعة الشامية ومركز غماس ومركز المهناوية ومركز البدير ومركز سومر والمجمع المخزني”، مشيرا إلى، أن” الفريق الإعلامي أجرى لقاءات متعددة مع إدارتي فرع الديوانية وصومعة الشامية وفاحصي المختبر الذين أكدوا انسيابية التسويق مع الزخم الحاصل في توافد الفلاحين لتسليم الكميات وعلى مدار اليوم ودون تأخير”.وأكد، أنه” يتم تنظيم دخول الفلاحين وسحب النماذج وفحص الكميات ومن ثم الاستلام وصولاً إلى تسليم الصكوك المالية فور الانتهاء من هذه الإجراءات”، لافتا إلى، أن” عمليات الاستلام تتم وفق التعليمات والضوابط التي أصدرتها اللجنة التسويقية العليا في شركة الحبوب ولم يؤشر أي حالة سلبية تذكر إزاء ذلك منذ بدء التسويق في محافظة الديوانية في الحادي والعشرين من شهر نيسان الماضي”.ونوه البيان، أن” الفريق الإعلامي زار على هامش توثيقه الحملة التسويقية في الديوانية أحد معامل تنقية الحبوب ومزارع الحصاد، والتقى عددا من الفلاحين والمزارعين الذي أبدوا ارتياحهم من الإجراءات الحكومية لدعم الفلاح والمزارع، وقدموا شكرهم لجهود وزارة التجارة وللعاملين في شركة الحبوب ومراكز التسويق في تسريع إجراءات الاستلام وتسليم المستحقات وفتح أبواب المراكز على مدار الوقت”.من ناحية أخرى” أكد الفريق الإعلامي فرع الديوانية ومن خلال لجنة مشتركة من شركة الحبوب وتصنيع الحبوب والرقابة، نجاح تجربة الخبازة الموقعية على خلطة كميات الحنطة لموسم 2023 المستلمة بخصم وبدون خصم مع الحنطة الأسترالية والأميركية”.يذكر أن موسم تسويق الحنطة لهذا العام مختلف عن الأعوام السابقة من حيث الإجراءات والدعم والمتابعة والإشراف، ويتوقع حصول زيادة كبيرة في الكميات التي ستسوق إلى مخازن وزارة التجارة.

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