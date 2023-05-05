فيديو.. ناشط

2023/05/05 | 22:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم رجل، الجمعة، رئيس الحكومة الإيطالية، خلال فترة تفشي جائحة كوفيد-19 جوزيبي كونتي، على خلفية فرض الحجر الصحي ووضع الكمامة، بحسب ما أكدت حركة خمس نجوم التي يتزعمها.

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