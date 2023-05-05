أكاديمي إماراتي: المؤامرة الخارجية على السودان

2023/05/05 | 22:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، أن الحديث عن مؤامرة ضد السودان "تفكير عبثي عقيم"، مشيرا إلى أن الإخوان المسلمين "أكبر المستفيدين" من الاقتتال في السودان، الجمعة.

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