2023/05/05 | 22:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجمعة، عدداً كبيراً...

ظهرت المقالة السوداني: هناك برامجَ وسياسات تدفع الشباب نحو السطحية والانحلال وتدمير منظومة القيم أولاً على المسلة.

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