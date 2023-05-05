2023/05/05 | 22:55 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: yP2dY3ZeqI4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صحة النساء ونوبات الذعر الليلي - م٢ Biotic - الحلقة ٢) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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