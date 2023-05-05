هيئة الحج تحدد مواقع فحص وتلقيح الحجاج العراقيين

2023/05/05 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت هيئة الحج والعمرة العراقية، مواقع تلقيح وفحص المواطنين المشمولين بالحج لهذا العام ٢٠٢٣ بالمراكز الصحية في بغداد والمحافظات.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فأنه تم تحديد عشرات المواقع والمراكز الصحية في بغداد والمحافظات لغرض تلقيح وفحص المواطنين الحجاج لموسم الحج للعام الحالي 2023.

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