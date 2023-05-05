الجيش يطيح بمهربي سكراب في طريق بديل بعد اغلاق الطريق الرئيسي عليهم

2023/05/05 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تمكنت الفرقة 17 في الجيش العراقي، من منع عملية تهريب للسكراب، عبر طريق بديل بعد محاصرة المهربين في الطريق الرئيسي للتهريب.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "باشراف مباشر من قبل امر لواء ٢٥ فرقة ١٧ العقيد ركن علي عبد الرزاق عبد، تمكن ومن خلال نصب كمين محكم ومراقبة استمرت لساعات من ضبط عجلتين محملتين بالسكراب، في محاولة لاصحابها التهريب من خلال الطريق الدولي السريع من ابو غريب".

واوضحت ان "عملية التهريب تم تحويلها على هذا الطريق بعد ان اسبوع من السيطرة على التهريب من سيطرة ٧٥".

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