في أول تعليق.. اسماء كمبش تتهم جهات بتهريب وقتل شقيقها

2023/05/05 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اتهمت النائبة عن حزب تقدم، اسماء كمبش، اليوم الجمعة، جهات لم تسمها بتهريب وقتل شقيقها رئيس الوقف السني السابق، سعد كمبش، كونه امتلك ما يثبت فسادهم ويفضح سرقاتهم.

وقالت كمبش، في منصتها على موقع فيس بوك، تابعتها (بغداد اليوم)، ان "بعد كل هذا اللغط والتطبيل ومحاولات طمس الحقائق وتضليل الناس وجدنا انه يجب الخروج عن الصمت والحديث بتفاصيل ماجرى ليكون الناس على بينة من الامر ولكي لا يذهبوا بتصوراتهم وفق ما تشتهيه اجندات الخصوم والمغرضين فاننا نود الكشف عما يلي :

1- الكل يفهم وموهوم من قبل مدراء الوقف السني بأن الفندق الذي تم شراؤه تم تسجيله باسم الدكتور سعد كمبش والحقيقة ان الفندق تم شراءه وتسجيله من قبل هيئة استثمار الوقف السني بمبلغ 47 مليار وتم استئجاره من قبل نفس الشركة "ارمادا" وبمبلغ 8 مليار لمدة 30 سنة وكل هذه المبالغ نزلت بحساب الوقف السني والمبالغ استلمت وفق محاضر رسمية ومن قبل لجان الشراء والتقدير التي سنرفق نسخا عنها، علماً ان المحكمة اقرت باسترجاع الفندق وسيتم ارجاع المبالغ لهيئة الاستثمار.

2- خطابنا موجه الى جمهورنا الذي تحاول بعض الجهات من المغرضين المدفوعين من قبل بعض الجهات الداعشية تضليله وطمس الحقيقة وتشويه سمعة الدكتور سعد كمبش رحمه الله تعالى ، بعدما عملوا على تهريبه خارج مركز التوقيف وقتله لانه امتلك ما يثبت فسادهم ويفضح سرقاتهم ،ولديه الادلة الكافية لتبرئة نفسه .

وفي محاولة لتغييب الحقيقية وقتلها كما فعلو بالدكتور سعد فان القسم القانوني في الوقف يحاولون مغالطة القضاء وطمس الحقيقية سحب اوراق مهمة من ملفات تدينهم وتفضح جرائمهم وتبريء ساحة الدكتور سعد مما نسب اليه، لكننا قمنا بايصال كافة الاثباتات التي توضح الحقيقة الى القضاء العراقي الذي نؤمن بعدالته .

3- سوف يتم محاسبة كافة الابواق المأجورة والسياسيين الذين يدفعون ببعض النكرات بمبالغ مالية امثال المدعو ( أ الدليمي ) وهذا الشخص الذي رأيناه يتبجح على شاشة احد الفضائيات طلب مبالغ مالية مقابل ايقاف حملة التضليل والتشويه التي يشنها على الدكتور سعد كمبش بعد تلقيه مبالغ من جهات سياسية من اجل تضليل الرأي العام وهذا الشخص ومن هم على شاكلته يعتاشون على الابتزاز والتضليل واختلاق الازمات والاكاذيب، وعتبنا على وسائل الاعلام التي تستضيف مثل هكذا شخوص نكرات.

4- نوضح ايضا ان هنالك محكمة في منتصف الشهر الخامس ستنهي قضية الفندق وستثبت براءة الدكتور سعد كمبش رحمه الله من التهم المنسوبة اليه بعد ان وفرنا كافة الاوراق والمستندات التي تثبت كل ماتقدم من ادلة سيتم نشرها عبر وسائل الاعلام مثبة بالكتب الرسمية.

5- هنالك جهات رسمية في كردستان اكدت استعدادها للشهادة بان الدكتور سعد كمبش لم يستلم دينارا واحدا وان الجهة التي تسلمت المبالغ هي هيئة استثمار الوقف السني وهي هيئة مستقلة يترأسها علماء وفقهاء هم من يديرون الهيئة والبعض منهم يحاول طمس الحقائق وهم مسؤولين امام الله سبحانه وتعالى عن اظهار الحقيقية .

وختمت كمبش قولها: "نود التاكيد ان خطابنا هذا موجه الى الشرفاء وليس المضللين والمطبلين والمتراقصين الذين وصلت بهم الدناءة حتى بعد قتل الدكتور سعد كمبش وهم يمضون في منهجهم الغادر في طمس الحقائق وتغييبها عن الناس".

واضافت كمبش، اننا "مؤمنون بان القضاء العراقي قضاء عادل وان شمس الحقيقة ستبزغ قريبا وان ماحدث كان نتاج خصومات سياسية و نقولها للجميع ان"الحبل عالجرار" فعلى الجميع ان يفيق من نومه ويعي مسؤوليته التاريخية امام الله وامام الناس وان لاتذهب تضحية الدكتور سعد كمبش هباءا ..لنكون صوتا للحق لا صوتا للباطل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في أول تعليق.. اسماء كمبش تتهم جهات بتهريب وقتل شقيقها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في أول تعليق.. اسماء كمبش تتهم جهات بتهريب وقتل شقيقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).