البلجيكي فاندنبروك مدربا للوداد المغربي بدلاً من غاريدو

2023/05/05 | 23:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي، التعاقد مع المدرب البلجيكي، سفن فاندنبروك، الجمعة، ليحل على رأس الجهاز الفني للفريق بدلا من ال‘سباني، خوان كارلوس غاريدو.

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