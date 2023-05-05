2023/05/05 | 23:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، عن اتفاق مع الجانب الايراني حول المياه.وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه :”تم مناقشة جملة من المشاريع المشتركة والتي تخص جانب المياه خلال زيارة رئيس الجمهورية الاخيرة الى ايران”.واضاف “حيث تم الاتفاق على اولويات عمل وسيتم تنظيم مؤتمر المياه ويكون بمشاركة وتواصل ايراني”.واشار شمال، الى “اننا نامل بان نتائج هذه الزيارة ستثمر قريبا”.وزار رئيس الجمهوريّة عبد اللطيف رشيد في 29 نياسان الماضي العاصمة طهران في زيارة رسميّة بدعوة من نظيره الإيرانيّ إبراهيم رئيسي على رأس وفد رفيع المُستوى.ورافق الرئيس في الزيارة عدد من الشخصيّات، ومنهم: وزير الخارجيّة فؤاد حسين، ووزير الموارد المائيّة عون ذياب عبد الله، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، ومُستشار الأمن القوميّ قاسم الأعرجي.وأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، لنظيره الايراني ابراهيم رئيسي، ضرورة مراعاة حصة العراق من الموارد المائية.

التالي

منذ ساعة واحدة

التجارة: كميات الحنطة المسوقة من الديوانية تجاوزت الـ 27 ألف طن

منذ ساعتين

سد مندلي يحقق اعلى خزين مائي منذ 12 سنة

منذ 5 ساعات

العراق يستعيد 6000 قطعة اثرية من بريطانيا

منذ 6 ساعات

التجارة تطمئن المواطنين بتوفر كميات كافية من المواد الغذائية

منذ 7 ساعات

إقليم كردستان على موعد مع موجة من الغبار

منذ 8 ساعات

وزارة الصحة: لم نسجل حالات وفاة بمرض السحايا لغاية الآن

منذ 8 ساعات

إحصائية حديثة لعدد مخيمات النزوح في العراق

منذ 14 ساعة

طقس العراق..



غبار وارتفاع بالحرارة خلال الأيام المقبلة

منذ يوم واحد

النزاهة تكشف مخالفات في منح قرض بمليار دينار بمحافظة واسط

منذ يوم واحد

الرافدين يعلن الإطلاق التجريبي للجباية الإلكترونية في ثلاث مؤسسات

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية: إتفاق مع الجانب الايراني حول المياه) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد المائية: إتفاق مع الجانب الايراني حول المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).