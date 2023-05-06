زاخو يعطل الكهرباء

2023/05/06 | 00:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب زاخو على ضيفه الكهرباء بنتيجة

(2-0)، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة 27 من

الدوري العراقي الممتاز.

النصف الأول من اللقاء الذي أقيم وسط

حضور جماهيري متوسط، انتهى على وقع

التعادل السلبي رغم كثرة الف

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