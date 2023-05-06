2023/05/06 | 00:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت قمة الشرطة والقوة الجوية، اليوم

الجمعة، بالتعادل السلبي ضمن مباريات

الجولة 27 من الدوري العراقي الممتاز

لكرة القدم.

وشهد ملعب الشعب الدولي قمة مباريات

الدوري الممتاز بين القيثارة والصقور

التي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قمة الممتاز تنتهي بالتعادل السلبي بين الجوية والشرطة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قمة الممتاز تنتهي بالتعادل السلبي بين الجوية والشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).