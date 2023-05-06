تيار سياسي يقترح حلًا

2023/05/06 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا تيار سياسي، اليوم الجمعة، الى تبني مبدأ غير تقليدي لمواجهة الجفاف في العراق، عبر الاستعانة بالشعبين الايراني والتركي، لتوليد ضغط على حكوماتهم بشأن حصة العراق من المياه.

وقال رئيس تيار بيارق الخير محمد الخالدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "وضع الجفاف في العراق خطير وقد يتفاقم في الاشهر المقبلة وتحذيرات وزارة الموارد المائية حول الخزين يجب الانتباه لها لانها تعكس بيانات الجهة المشرفة على هذا الملف الاستراتيجي".

واضاف، ان "ازمة الجفاف لن تنتهي ويجب ان يكون لها حلول دائمة من خلال تبني مبدأ غير تقليدي عبر اثارة الراي العام في طهران وانقرة عبر وفود شعبية تبين حجم الاضرار البيئية التي تتعرض لها المحافظات العراقية من جراء شح المياه واهمية خلق عدالة في ملف الحصص المائية".

واشار الى ان "ضغط الراي مهم جدا من اجل تعريف مواطني ايران وتركيا بالضرر البالغ لازمة المياه في العراق وتاثيرها الكارثية في خلق نزوح قسري وفقر وبطالة واشكاليات اجتماعية دامية لافتا الى ان الموضوع ليس مشكلة مؤقتة بل وضع قد يتحول الى كارثة على الامد القريب خاصة مع انحسار خزين السدود المهمة في البلاد".

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