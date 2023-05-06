المرور تحيل أحد أصحاب مكاتب بيع العقود إلى مركز شرطة الزعفرانية

2023/05/06 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

احال مكتب استخبارات المرور، اليوم الجمعة، أحد أصحاب مكاتب بيع العقود إلى مركز شرطة الزعفرانية لأستغلاله المواطنين.

وقال بيان للمكتب، تلقته (بغداد اليوم)، انه "بالتنسيق مع مفارزنا المرورية احلنا أحد أصحاب مكاتب بيع العقود إلى مركز شرطة الزعفرانية وذلك لأستغلاله المواطنين ببيعهم العقد المروري أكثر من السعر المخصص".

واضاف البيان، اننا "نهيب بأصحاب مكاتب بيع العقود المرورية بالألتزام بالسعر المحدد وعدم استغلال المواطنين"، حيث ان "العقود المرورية قد توفرت وبصورة دائمية في مديرية المرور العامة"، داعياً "المواطنين بعد السماح لبعض من أصحاب مكاتب العقود المرورية من استغلالهم والأبلاغ عنهم ليتسنى لنا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من أصحاب مكاتب بيع العقود المرورية خدمةً للصالح العام".

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