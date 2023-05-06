2023/05/06 | 00:17 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "يؤوي مسلحين في منزله ولن يكون فوق القانون".. القضاء العراقي يلاحق خطيبا دينيا معروفا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/06 | 00:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("يؤوي مسلحين في منزله ولن يكون فوق القانون".. القضاء العراقي يلاحق خطيبا دينيا معروفا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("يؤوي مسلحين في منزله ولن يكون فوق القانون".. القضاء العراقي يلاحق خطيبا دينيا معروفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).