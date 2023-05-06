2023/05/06 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكرم مهدي يقود مباريات كأس العرب للكرة الشاطئية بغداد- الزمان أسند الاتحادُ العربيّ لكرةِ القدم مهمةً تحكيميةً للحكم الدولي أكرم مهدي لقيادة مباريات بطولة كأس العرب للكرة الشاطئيّة، المقرر إقامتها في المملكةِ العربية السعودية للفترة من 10 ولغاية 20 أيار الحالي.وجاءَ هذا الاختيار في ضوءِ السمعة الطيبة التي يحظى بها الحكم العراقيّ أكرم مهدي، […]

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