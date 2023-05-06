2023/05/06 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطلاب يسعون إلى تجاوز كبوتهم والكرخ لعبور الحدود بالممتاز الناصرية- باسم الركابي يطمح الطلاب لتعويض اخقاقة الجولة الماضية عندما هزموا من الشرطة بثلاثية نظيفة والعمل على استعادة توازنهم في مواجهة الديوانيةفي ملعب كربلاء ضمن مباريات الدور27 للدوري الممتاز واللعب بروح استعادة حظوظهم امام تحقيق الحاجةللفوز لدعم المركزوالبقاء وسط المنافسة و تجاوز الكبوة الأخيرة والعودة بسرعة […]

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