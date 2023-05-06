2023/05/06 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفانة يوجه دعوة لإقامة لقائه الأخير في ملعب البصرة بغداد- الزمان أعلنت إدارة نادي الميناء، تمسكها بمدربها الكروي الحالي باسم قاسم، مؤكدة أنه ما زال مدربا للفريق وهو من سيقود المباراة الأخيرة أمام أمانة بغداد، لتحديد المركزين الأول والثاني في ختام دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.وقال مشرف فريق الميناء، علي فاضل، إن مباراة نهائية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفانة يوجه دعوة لإقامة لقائه الأخير في ملعب البصرة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفانة يوجه دعوة لإقامة لقائه الأخير في ملعب البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).