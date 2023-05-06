"حميدتي": أشكر حكومة مصر وشعبها لحرصها على أمن واستقرار السودان

2023/05/06 | 00:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية في السودان محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، الجمعة، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري سامح شكري ناقشا خلاله الوضع في السودان والموضوعات المتعلقة بالأزمة الراهنة.

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