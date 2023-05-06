أمانة بغداد تعلن عن حملة لإكساء 4 ملايين متر مربع في العاصمة

2023/05/06 | 00:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد ،اليوم الجمعة، عن

حملة لإكساء 4 ملايين متر مربع في

العاصمة.





و قال المتحدث الرسمي باسم أمانة بغداد،

إسماعيل صبار، في حديث للإعلام الرسمي ،

إن: "أمانة بغداد أطلقت حملة إكساء 4

ملايين

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