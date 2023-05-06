بعد هروبه لخارج البلاد:العراق يلقي القبض على الارهابي ابو طلحة

2023/05/06 | 00:54 - المصدر: وكالة نون

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استخبارية نوعية خارج الحدود العراقية

تمكن أبطال جهاز المخابرات الوطني

العراقي من إلقاء القبض على الارهابي

مصطفى خالد محمد المكنّى (أبو طلحة) أحد

عناصر ديوان الجند والمنتمي

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