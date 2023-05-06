مآذن الجوامع في العمارة تُكبّر الان لاقامة صلاة الايات

2023/05/06 | 00:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت مآذن الجوامع في مدينة العمارة

صوتها بالتكبير، مساء اليوم الجمعة،

لاقامة صلاة الايات، حيث تشهد الان،

مدينة العمارة ظاهرة خسوف القمر (شبه

ظلّي) بنسبة 97٪.





وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، في بيان

سا

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