2023/05/06 | 01:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KgLTYhYu1Qo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صفاء الموسوي: أعتقد سيتم دفع موعد الانتخابات الى شهر أو شهرين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صفاء الموسوي: أعتقد سيتم دفع موعد الانتخابات الى شهر أو شهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).