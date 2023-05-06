ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية

2023/05/06 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP ليونيل ميسي في مباراة سان جرمان وليون في ملعب بارك دي برانس في 2 نيسان/أبريل 2023 باريس (أ ف ب) – قدّم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اعتذاره لناديه باريس سان جرمان الفرنسي ولزملائه بعد الزيارة التي قام بها الى السعودية مطلع الاسبوع الحالي، غداة خسارة فريقه أمام لوريان في الدوري المحلي ومن دون […]

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