معرض بمتحف الفن الحديث بنيويورك يقرأ ماضي أميركا اللاتينية الاستعماري

2023/05/06 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP جانب من معرض “تشوزن ميموري” في متحف الفن الحديث في نيويورك بتاريخ الاول من أيار/مايو 2023 نيويورك (أ ف ب) – يقدم متحف الفن الحديث في نيويورك قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري من خلال معرض يضم أعمالاً فنية لفنانين معاصرين.وعبر 65 عملاً فنياً، يعيد أربعون فناناً من أجيال مختلفة يتمتعون بأساليب […]

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