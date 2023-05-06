2023/05/06 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميلووكي باكس يقيل مدرّبه تومسون وكاري يقودان ووريرز للتعادل مع ليكرز { لوس انجلوس – وكالات: بفضل 8 رميات ثلاثية لكلاي تومسون و12 تمريرة حاسمة لستيفن كاري، اكتسح حامل اللقب جولدن ستيت ووريرز ضيفه لوس أنجلوس ليكرز بنتيجة 127-100 ليدرك التعادل أمامه 1-1 في سلسلة نصف نهائي القسم الغربي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين […]

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