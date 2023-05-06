لأول مرة في العالم.. أطباء أميركيون يجرون جراحة لدماغ جنين في رحم أمه

2023/05/06 | 01:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح أطباء لأول مرة في العالم بإجراء عملية جراحية على دماغ جنين في رحم أمه لعلاج حالة طبية نادرة، ما يفتح الباب لعلاج حالات مشابهة في المستقبل، وفق تقرير من موقع "ساينس ألرت".

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