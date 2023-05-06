2023/05/06 | 01:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صوتت هيئة الرأي في وزارة التربية، على استبدال إدارات المدارس التي تم انتدابها قبل أربع سنوات دون استثناء وتقرر تأجيل التنفيذ حتى انتهاء الامتحانات النهائية للعام الدراسي.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



التربية تقرر تأجيل استبدال إدارات المدارس التي تم انتدابها قبل أربع سنوات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. التربية تقرر تأجيل استبدال إدارات المدارس التي تم انتدابها قبل أربع سنوات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. التربية تقرر تأجيل استبدال إدارات المدارس التي تم انتدابها قبل أربع سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).