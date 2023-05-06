المعارك تشتد و

2023/05/06 | 02:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تردد دوي إطلاق نار كثيف في أنحاء الخرطوم، الجمعة، وقال مدنيون محاصرون في العاصمة السودانية إن الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية مستمران في القتال دون أي اهتمام بمحنتهم.

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