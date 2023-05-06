2023/05/06 | 02:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اختتم معالي وزير العدل، زيارته الرسمية الموجهة للمملكة المغربية الشقيقة بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل العراقية والمغربية، حيث وقع معالي الوزير د.



خالد شواني مع نظيره المغربي عبد اللطيف وهبي على مذكرة تعاون في المجالات القانونية والعدلية والتدريب وتبادل الخبرات بين البلدين.

وأكد السيد الوزير في كلمة أمام وسائل الإعلام إلى تطلع العراق بإقامة أفضل العلاقات مع الدول الشقيقة، ومنها المملكة المغربية التي تكللت الجهود المشتركة بإبرام مذكرة تفاهم بين الوزارتين التي تمثل خطوة أولى باتجاه إبرام اتفاقيات ثنائية مشتركة في شتى المجالات التي تخص الوزارتين بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

من جانبه أكد السيد عبد اللطيف وهبي عن سعادته بتلبية الدعوة لزيارة معالي وزير العدل المملكة وتوقيع مذكرة التعاون المشتركة بين الوزارتين، مؤكدا أن العراق والمغرب حالة واحد من الانسجام والاحترام المتبادل، وأن هناك خطوات للتعاون ستعزز من مكانة العلاقة بين البلدين الشقيقين.

وقد حضر حفل التوقيع القائم بأعمال السفارة العراقية الدكتور بوتان دزه يي ووفد وزارة العدل كل من الوكيل الأقدم السيد زياد التميمي ومدير عام دائرة العلاقات السيد أحمد لعيبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العدل يختتم زيارته إلى المملكة المغربية بتوقيع مذكرة تعاون في المجالات القانونية والعدلية مع نظيره المغربي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العدل يختتم زيارته إلى المملكة المغربية بتوقيع مذكرة تعاون في المجالات القانونية والعدلية مع نظيره المغربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).