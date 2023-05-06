إيران: السودان يشهد بعض التدخلات والإثارة من الخارج .. وآثار الأزمة قد تصل إلى المنطقة

2023/05/06 | 02:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأوضاع التي يشهدها السودان بـ"المقلقة للغایة"، وقال إن "لم یتم معالجتها بشكل مناسب فسیتجاوز مدى تأثيرها الأراضي السودانیة لیصل إلی المنطقة".

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